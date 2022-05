Riverdale cancellato ufficialmente da The CW, terminerà con la Stagione 7

Come riportato da Deadline, The CW ha deciso di cancellare Riverdale che terminerà quindi con la messa in onda della Stagione 7 il cui debutto è previsto per la stagione televisiva 2023. La notizia segue le numerose cancellazioni di CW effettuate nelle passate settimane, tra cui quelle di Legends of Tomorrow e Batwoman per citarne solo due.

Il capo di The CW Mark Pedowitz, parlando durante la telefonata pre-Upfronts del network, ha dichiarato: "tratteremo la serie nel modo in cui merita. Sono un grande sostenitore della necessità di dare alle serie che hanno avuto una lunga durata un addio appropriato. Abbiamo avuto una lunga conversazione con Roberto [Aguirre-Sacasa] ieri e lui è entusiasta della decisione. Tratteremo la serie nel modo che merita. È stata un'icona della cultura pop e vogliamo assicurarci che se ne vada nel modo giusto". Infine ha aggiunto: "Penso che sette anni siano una durata giusta".

La serie Archie Comics si concluderà con la settima stagione, che andrà in onda nel periodo di metà stagione. Pedowitz ha detto che non ha dichiarato quanti episodi verranno trasmessi per la sua ultima stagione, ma ha aggiunto che non crede che si tratterà di una "stagione ridotta".

La serie ha come protagonisti KJ Apa nel ruolo di Archie Andrews, Lili Reinhart in quello di Betty Cooper, Camila Mendes in quello di Veronica Lodge e Cole Sprouse in quello di Jughead Jones. Riverdale, che ha debuttato nel gennaio 2017, è prodotta da Warner Bros. Television e CBS Television Studios, in associazione con Berlanti Productions. Roberto Aguirre-Sacasa, Greg Berlanti, Sarah Schechter e Jon Goldwater producono a livello esecutivo.

Qualche mese fa era giunta notizia che il cast si fosse stancato di Riverdale, ma i motivi di queste cancellazioni da parte di CW derivano principalmente dalla nuova fusione della Warner, ora diventata Warner Bros. Discovery che sta ripensando completamente i suoi prodotti.