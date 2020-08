Riverdale, la chat di gruppo del cast è sempre attiva: 'Cole Sprouse è il più divertente'

Le riprese di Riverdale sono in sospeso da diversi mesi e non è ancora chiaro quando potranno finalmente ripartire, ma a quanto pare tutti i membri del cast della serie continuano a stare in contatto tra di loro anche durante la quarantena, come rivelato da Madelaine Petsch.

"La nostra chat di gruppo è sempre accesa. Non si spegne mai" ha detto l'interprete di Cheryl Bossom durante una recente intervista con US Weekly. "Cole [Sprouse] è il più divertente in generale. Riesce sempre a farci ridere."

Per quanto riguarda lo stato dei lavori di Riverdale 5, l'attrice ha spiegato: "Credo che sia tutto ancora in sospeso. Penso che non potremo tornare a girare finché la pandemia non si fermerà un po'. Non credo che le cose possano cambiare da un giorno all'altro. Per quanto ne sappiamo, è ancora in sospeso. Quindi stiamo solo pesando a tenerci cara la vita."

Sull'assenza di Skeet Ulrich nella prossima stagione, la Petsch ha detto: "Non ci ho davvero ancora pensato. Sono sicura che quando saremo là ce ne accorgeremo, ma stanno cambiando un sacco di cose. Sono curiosa di sapere cosa succederà."

