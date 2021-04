Riverdale, ecco chi doveva interpretare inizialmente Cole Sprouse

La quinta stagione di Riverdale si è presa una lunga pausa, e non tornerà fino a luglio, ma il prodotto continua a essere molto famoso e popolare, anche grazie a dei membri del cast che hanno raggiunto una fama senza precedenti. Oggi vogliamo parlarvi di una curiosità proprio riguardo agli attori principali della serie, e dei loro provini.

Abbiamo visto insieme un dettaglio emozionante riguardo al tributo fatto a Luke Perry in Riverdale, ma ciò di cui vogliamo trattare è di come le cose sarebbero state molto differenti nei piani originali della produzione dello show, se Cole Sprouse avesse accettato di interpretare il personaggio che gli era stato originariamente proposto.

I piani iniziali

I fan dello show di Roberto Aguirre-Sacasa vedono nel Jughead interpretato da Sprouse il vero grande volto della serie, essendo il personaggio più amato e più coccolato dagli appassionati al prodotto che va in onda sul network The CW negli Stati Uniti.

Tuttavia, all'inizio i produttori avevano in mente un ruolo ben diverso per l'attore americano. Se è vero che Sprouse è sempre stato nelle menti dei creatori della serie come membro importante del cast di Riverdale, d'altro canto il ruolo che gli era stato proposto di interpretare era nientemeno che quello di… Archie Andrews. Il protagonista della serie, attualmente interpretato da KJ Apa, era di sicuro un'ottima scelta per Cole, tuttavia egli si era innamorato di Jughead e dei suoi modi di fare, sentendolo più vicino, sia come personalità che come ruolo, a sé stesso. Su insistenza del 28enne, dunque, gli venne assegnato il personaggio di Jughead, per la felicità di Sprouse e di tutti i suoi fan.

