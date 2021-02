Riverdale: ecco chi potrebbe essere la prossima vittima di un serial killer

Dopo aver visto il nuovo look dei protagonisti di Riverdale, scopriamo cosa è successo nell'ultima puntata andata in onda della quinta stagione, incentrata sulla presenza di un serial killer nella cittadina della serie.

Sono passati sette anni da quando i protagonisti hanno lasciato Riverdale per dirigersi al college. Al loro ritorno hanno trovato una città molto diversa da prima: in molti infatti hanno deciso di abbandonare Riverdale, inoltre la criminalità è aumentata a dismisura negli anni. A rendere ancora più pericoloso l'ambiente cittadino, diverse persone credono che un serial killer si aggiri per le strade della città, a bordo di un camion e alla ricerca della sua prossima vittima. Nella puntata intitolata "Chapter Eighty-One: The Homecoming", abbiamo potuto assistere al ritorno a casa di Betty, che ritrova sua madre e Polly, la sorella però sembra aver iniziato a frequentare i Ghoulies, facendo arrabbiare Betty per il suo comportamento.

Nel finale della puntata, Betty decide di scusarsi con Polly, lasciandole un messaggio, ma un cambio di scena ci permette di vedere che il personaggio interpretato da Tiera Skovbye è inseguita da un uomo su un camion. Si tratta molto probabilmente del serial killer, ma non sappiamo ancora quale sarà il destino di Polly. Rimaniamo in attesa di scoprire come si concluderà la vicenda, nel frattempo vi lasciamo con questa intervista allo showrunner di Riverdale.