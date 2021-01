Riverdale: Chris Mason si unisce al cast quinta stagione, scopri che ruolo interpreterà!

Chris Mason si è unito al cast della quinta stagione della serie di successo targata The CW Riverdale in un ruolo ricorrente. Come sappiamo, la quinta stagione includerà un salto temporale di sette anni e ci mostrerà quindi la vita degli studenti della Riverdale High in età adulta.

Mason interpreterà Chad Gekko, il marito geloso e oppressivo di Veronica (Camila Mendes) che lavora come banchiere a Wall Street. Chad si sente minacciato dalla vita di Veronica a Riverdale, in particolare dalla sua amicizia con Archie (KJ Apa).



Il personaggio di Mason sarà introdotto nel quarto episodio della quinta stagione che andrà in onda su The CW mercoledì 10 febbraio, proprio l’episodio dove ci sarà un salto temporale di sette anni, questo ci suggerisce che Archie e Veronica non saranno una coppia per il momento.



Mason ha commentato la notizia su Twitter scrivendo "Chad è un ragazzo molto dolce...sul serio". Non ci resta che attendere quindi per conoscere meglio questo personaggio, la sua storia e quello che accadrà nello show.



L'attore britannico ha recitato nella serie Pretty Little Liars: The Perfectionists, The Resident e nella terza stagione di Broadchurch.

L'attore britannico ha recitato nella serie Pretty Little Liars: The Perfectionists, The Resident e nella terza stagione di Broadchurch.