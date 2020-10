Riverdale, Cole Sprouse sta con Camilla Mendes? Ecco un incredibile indizio

Lo scorso 19 agosto con un post su Instagram Cole Sprouse ha annunciato la fine della sua relazione con Lili Reinhart, ma a quanto pare la star di Riverdale non ci ha messo molto a voltare pagina. Stando ad alcune indiscrezioni, l'attore avrebbe da poco iniziato a frequentare la collega Camilla Mendes.

A testimonianza di questa nuova liason ci sarebbe uno scatto pubblicato dall'interprete di Veronica Lodge. L'attrice appare felice e spensierata in auto, mentre il vento le scompiglia i capelli. La didascalia dell'immagine recita "As happy like as a cam", che potrebbe significare stando ad un simpatico gioco di parole: "Felice come una Pasqua". La ragione di tale felicità sarebbe da ricercare nella persona taggata con lei nella foto, ovvero proprio Cole Sprouse. Non possiamo al momento dire con certezza se tra i due ci sia realmente qualcosa o se si tratti di semplici rumor ma, i due che si tratti di amicizia o di amore, sembrano essere davvero molto affiatati insieme.

Nei mesi scorsi proprio Camilla Mendes aveva espresso il timore di restare intrappolata in un teen drama come Riverdale. L'attrice non vorrebbe infatti che una serie di tale successo, possa inficiare il suo futuro lavorativo. Sembra dunque che il personaggio di Veronica Lodge inizia a starle piuttosto stretto. Intanto Lili Reinhart ha scatenato molte polemiche col suo coming out. Secondo il popolo del web infatti, l'ex di Cole Sprouse avrebbe usato delle frasi poco carine nei confronti della comunità LGBT. Insomma, il cast di Riverdale sa sempre come far parlare di se.