Riverdale, Cole Sprouse preso di mira sui social: Lili Reinhart lo difende

Periodo di burrasca per Cole Sprouse: la star di Riverdale nelle ultime settimane è stato preso di mira (senza che se ne sia capito il reale motivo) da un bel po' di utenti social, che hanno cominciato a bombardare Twitter di post con l'hashtag #colesprouseisoverparty tanto da farlo finire in tendenza.

La cosa è stata notata dalla fidanzata nonché co-star di Sprouse, Lili Reinhart, che ha subito voluto prendere le difese dell'attore di Riverdale in una serie di post, poi cancellati, in cui utilizzava toni decisamente duri.

"Twitter è un posto così vile. È facile parlare nascosti dietro a un telefono, vero? È per questo che le persone scelgono di mantenere private le loro relazioni, questo è il motivo per cui certe persone non usano i social, a causa di tutto questo bullismo" ha scritto Reinhart in apertura del suo sfogo.

"Non tollero tutto ciò. Volete bullizzare me? Va bene. Ma attaccare qualcuno senza alcuna ragione con un hashtag su Twitter? Per favore, fate pace con voi stessi e con il vostro ego prima di scrivere un altro tweet. [...] Avete bisogno di twittare su qualcuno che non conoscete per avere l'impressione che accada qualcosa di importante nelle vostre vite? È una cosa molto triste. Volete sentirvi importanti? Non ci riuscirete attaccando qualcuno su Twitter. Fate qualcosa di utile con il vostro tempo, siate persone migliori" ha poi concluso l'attrice.

Recentemente, proprio Cole Sprouse si era sfogato sui social inseguito alla nascita di alcune voci sulla sua relazione con Reinhart; intanto, ecco il motivo per cui Riverdale si chiuderà in anticipo.