Riverdale, Cole Sprouse e quel silenzio prolungato sui social: ecco cosa è successo

Da circa un mese Cole Sprouse non ha più dato tracce di se sui social destando quindi la preoccupazione dei fan. Oggi l'interprete di Jughead nella serie CW Riverdale ha spiegato le motivazioni di tale scelta con un lungo post su Instagram, invitando tra l'altro i suoi connazionali alla responsabilità in un momento così complesso.

Cole dopo la bufera in cui è stato coinvolto ha fatto perdere le sue tracce per un po' ma, quello che era stato un tempo un bambino prodigio in compagnia di suo fratello, torna a far parlare di se con delle parole molto sentite.

"So di essere stato lontano dai social per un po‘. Avevo deciso di prendermi una pausa da tutto soprattutto per la mente. Non sono mai stato un utente molto attivo sui social media ma in quarantena mi sono reso conto che ne stavo abusando. Il lavoro sta, anche se lentamente, tornando alla normalità o meglio a una nuova normalità. Ho preferito quindi rispettare bene la tabella di marcia. Quando avevo preso una pausa dalla recitazione per il college essere capace di tornare ai soliti ritmi è un’abilità fondamentale".

Dunque l'attore di Riverdale ha raccontato di aver preferito una disintossicazione dai social dei quali stava abusando durante la quarantena e ha poi aggiunto: "Sappiate prendervi le vostre pause quando necessarie. La salute fisica e mentale vengono prima di tutto. Con il tempo saremo tutti in grado di comprendere più chiaramente l’enorme trauma globale che ha rappresentato la pandemia. Gli effetti hanno reso molto più evidenti alcuni fallimenti degli Stati Uniti. Siamo nel bel mezzo di un’elezione di enorme importanza. Voglio incoraggiare tutti gli americani a riflettere profondamente sul nostro 'moderno' sistema di assistenza medica. Presto tornerò molto più attivo!"

Di recente proprio sui social il fratello di Cole aveva pubblicato una loro tenera foto da bambini. Cosa ne pensate di queste parole? Fatecelo sapere nei commenti.