Riverdale, Cole Sprouse in una tenera foto col fratello sui social: il web si scatena

I gemelli Sprouse hanno preso strade diverse nel corso degli anni, e anche se Cole è ormai uno dei protagonisti di Riverdale, sarà sempre ricordato dal grande pubblico per la sua partecipazione alle serie Disney di Zack e Cody. Proprio il suo gemello Dylan in questi giorni ha pubblicato una dolce foto di loro due bambini.

L'adorabile immagine che ha conquistato il web sembra essere stata presa da un servizio fotografico che i due ragazzini hanno fatto per una rivista ormai diversi anni fa, e reca la scritta "Siamo solo ragazzi normali". I due hanno il tipico caschetto biondo che avevano durante le riprese dei loro iconici show e sono seduti in compagnia di un adorabile Bull-Dog.

La foto è stata subito notata anche da tutti i loro colleghi e Ashley Tisdale che ha recitato con loro in Zack e Cody al Grand Hotel e Zack e Cody sul ponte di comando, non ha potuto esimersi dal commentare il loro haircut con: "Omg, ricordo quell'acconciatura".

Ora che Disney Channel ha definitivamente chiuso i battenti, guardiamo tutti con un po' di nostalgia a questi personaggi che hanno segnato la nostra infanzia. I due amati ragazzini ormai sono degli uomini che si fanno separatamente strada nel mondo del cinema e della TV. In particolare Cole Sprouse è diventato noto al grande pubblico per il suo ruolo di Jughead Jones. Proprio la sua serie Riverdale negli ultimi giorni è stata sorpresa dalla notizia di alcuni scandali sessuali che hanno coinvolto Cole stesso e Lili Reinhart, proprio quest'ultima poi è finita in una nuova bufera. Lili Reinhart di Riverdale ha pubblicato alcuni scatti osè in sostegno del Black Lives Matter ma, il pubblico non ha particolarmente gradito.