Riverdale: come guardarlo in streaming legale e quando arriveranno le nuove stagioni

La quinta stagione di Riverdale sta andando in onda negli Stati Uniti su The CW dal 20 gennaio 2021 e porterà lo show ad un salto temporale di sette anni. In Italia potete recuperare la serie su diverse piattaforme streaming in attesa dell'arrivo della quinta stagione.

Ma andiamo con ordine, se volete recuperare lo show ideato da Roberto Aguirre-Sacasa e basato sui personaggi degli Archie Comics, trovate le prime tre stagioni su Netflix e la quarta uscirà a partire dall’1 marzo 2021.

Anche su Amazon Prime Video potete vedere le prime quattro stagioni della serie con, tra gli altri, KJ Apa, Cole Sprouse, Lili Reinhart e Camila Mendes, con la quarta stagione disponibile dall’1 febbraio 2021.

La quinta stagione invece debutterà su Premium Stories dal 4 marzo 2021 e riprenderà esattamente da dove la storia si era interrotta.

La quarta stagione infatti non è finita come doveva a causa della pandemia di COVID-19 che ha interrotto le riprese registrando solo 19 episodi rispetto ai 22 della seconda e terza stagione.

Sistemati gli archi narrativi incompiuti ci sarà il salto temporale che cambierà le sorti dello spettacolo. Se siete curiosi potete leggere la trama della prima puntata della quinta stagione di Riverdale e che cosa pensa KJ Apa del salto temporale in Riverdale.