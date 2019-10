Riverdale: al Comic-Con di New York il trailer della quarta stagione

Mercoledì su The CW prenderà il via la quarta stagione di Riverdale, con Archie e i suoi amici pronti ad entrare nel loro ultimo anno scolastico. I fan si aspettano già dodici mesi ricchi di eventi per i protagonisti dello show creato da Roberto Aguirre-Sacasa. Nel corso del Comic-Con di New York di questi giorni è stato mostrato il trailer.

Il finale della terza stagione di Riverdale ha messo in dubbio il destino di Jughead (Cole Sprouse) ma grazie al video mostrato al Comic-Con diverse teorie dei fan potrebbero modificarsi.

Condiviso da TV Insider, il trailer di Riverdale si apre con quella che potrebbe essere la sequenza più struggente di tutta la serie.

Archie Andrews (KJ Apa) riceve la telefonata della morte di suo padre Fred (Luke Perry). La tragica scomparsa di Perry ha provocato degli stravolgimenti inevitabili nella trama dello show e questa quarta stagione affronterà la morte di Fred tributando un lungo omaggio a Luke Perry.



Nella quarta stagione inoltre Archie diventa una specie di lottatore mascherato del crimine mentre si parlerà del mistero della scomparsa di Alice (Madchen Amick) e la Fattoria, di chi è esattamente Charles Cooper e ciò che è stata sinora Hiram Lodge.

"Per tutta la stagione seguiremo le modalità con le quali si è entrati quella notte nel bosco (riferendosi al finale della stagione 3). Si tratta di un tipo di mistero diverso dai precedenti" ha spiegato Roberto Aguirre-Sacasa.

A settembre era stato pubblicato un altro trailer della quarta stagione di Riverdale, pochi giorno dopo la diffusione della prima immagine dello show.