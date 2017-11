Riverdale: confermata la bisessualità di uno dei personaggi

Nell’ultimo episodio di Riverdale andato in onda, è stato confermato che Toni Topaz, interpretata da Vanessa Morgan, è bisessuale. Il tema degli orientamenti sessuali dei vari personaggi è stato al centro sin dai primi episodi.

Nella prima fase, come ricorderanno i fan di vecchia data, Jughead era stato caratterizzato quasi come assessuato, salvo poi fare chiarezza successivamente.

Nell’ultimo episodio, come dicevamo poco sopra, gli showrunner hanno fatto chiarezza sull’orientamento sessuale di un altro personaggio, Toni Topaz, sebbene i telespettatori avessero già capito molto.

Quando fu annunciato il suo approdo nella serie tv, infatti, gli sceneggiatori avevano rivelato che avrebbero fatto di tutto per essere quanto più fedeli possibili al fumetto, in cui è appunto raffigurata come bisessuale.

La decisione, quindi, non avrà colto di sorpresa i fan della serie tv che hanno letto il fumetto.

Ricordiamo che Riverdale va in onda, negli Stati Uniti, su The CW.