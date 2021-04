Riverdale, le coppie nella vita reale che sono nate sul set della serie TV

La quinta stagione di Riverdale si prenderà una lunga pausa. Dopo la trasmissione del suo mid-season finale, l'undicesimo episodio dello show tornerà a luglio del 2021, lasciando i fan in trepidante attesa riguardo a quello che potrebbe succedere, dopo la concitata decima puntata alla quale abbiamo assistito. Oggi, tuttavia, parleremo di ben altro.

Abbiamo visto insieme un curioso retroscena che ha coinvolto Cole Sprouse nel finale della terza stagione di Riverdale, ma il nostro intento è di trattare delle coppie che si sono formate sul set della serie ideata da Roberto Aguirre-Sacasa.

Tutti sapranno che, per molto tempo, gli attori interpreti di Betty e Jughead - ovvero Lili Reinhart e Cole Sprouse - hanno avuto un'importante relazione. Tra alti e bassi, i due si sono supportati a vicenda per molto tempo, passando anche degli spiacevoli momenti a causa di un fandom spesso troppo invadente, e che voleva avere il controllo sul loro rapporto, comportamento che era sfociato in diversi post di sfogo sui social da parte della Reinhart.

Tuttavia, non è la sola coppia che era nata sul set. Per diversi mesi, anche Camila Mendes (Veronica Lodge nello show) e Charles Melton (Reggie Mantle di Riverdale), sono stati insieme. La loro relazione era stata agevolata anche dagli showrunner, che hanno fatto passare loro svariati momenti insieme, tra la seconda e la terza stagione della serie. Purtroppo, anche loro due si sono separati, per il dispiacere dei fan, che li vedevano molto bene insieme.

Tra i protagonisti principali, l'unico che non sembra aver avuto particolari rapporti all'interno del set è KJ Apa, che al momento è felicemente fidanzato con la modella francese Clara Berry. Auguriamo a entrambi tutto il meglio!

In chiusura, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo a quanto potrebbe finire la serie TV Riverdale.