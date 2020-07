Riverdale, cosa accadrà all'Archieverse dopo le cancellazioni di Sabrina e Katy Keene?

In queste ultime ore i fan degli Archie Comics sono in subbuglio. Dopo la cancellazione de Le Terrificanti Avventure di Sabrina e, dopo la cancellazione di Katy Keene, in molti si domandano cosa ne sarà di Riverdale e dunque quali conseguenze potrebbero esserci sull'Archieverse in generale.

Nonostante le serie fossero indipendenti l'una dall'altra, un sottile filo rosso collegava Riverdale, Sabrina e Katy Keene. Non è mai stato chiaro però se in un un prossimo futuro tra le tre ci sarebbe potuto essere un vero e proprio crossover, o se tutto sarebbe rimasto separato.

Va tenuto conto che ne Le Terrificanti Avventure di Sabrina, gli eventi di Riverdale sono essenzialmente riconosciuti, così come in Kate Keene, in cui i personaggi della serie hanno dato vita a vari camei.

Molti potrebbero essere gli spin-off desunti dal mondo di Archie, che ricordiamolo è ricchissimo di storie e personaggi ma, è probabile che vista la sorte riservata a queste serie, ciò non avverrà tanto presto.

La rilevanza degli Archie Comics nello spazio televisivo è certamente impressionante (tenuto conto soprattutto che sono trascorsi solo tre anni e mezzo dalla prima volta in cui Riverdale ha debuttato), e nonostante la loro ingloriosa fine, molte sono le qualità degli adattamenti di Sabrina e Katy Keene che potrebbero essere sfruttare per altri show. Ora l'Archieverse si trova probabilmente ad un interessante crocevia, continuerà ad espandersi o finirà con il ripiegare semplicente su Riverdale?