Riverdale: Cosa farà Archie dopo il liceo? Arrivano nuovi dettagli

Oltre alle prime foto dal set di Riverdale, vi segnaliamo una casting call che ci svela i primi dettagli sul futuro di Archie, protagonista della serie interpretato da KJ Apa, dopo la conclusione del liceo.

Secondo quanto viene riportato dal sito "The Hashtag Show", il personaggio principale della serie presente nel catalogo di Netflix deciderà di unirsi all'esercito americano. Una volta ritornato a Riverdale Archie deciderà di aiutare i pompieri del luogo, insieme ad un suo amico conosciuto in missione. Ecco i dettagli dei tre casting call, che ci rivelano qualcosa di più a riguardo.

Il primo personaggio si chiamerà Eric Jackson, ecco come lo studio descrive il personaggio : "Maschio, sui venti anni. Non è cercata un'etnia specifica. Un veterano che ha perso una gamba e ha ricevuto delle ustioni di terzo grado mentre combatteva nell'esercito insieme ad Archie. Stranamente, decide di unirsi insieme ad Archie ai pompieri di Riverdale. Deve ancora superare i suoi traumi, che condizionano la sua vita". Oltre a lui lo studio è alla ricerca di un volto per l'autista del pullman dell'esercito: "Maschio, quaranta anni, guida il pullman dell'esercito su cui sale Archie, prende sul serio il proprio lavoro, ma decide di fermare un attimo il mezzo per l'ultimo saluto degli amici di Archie".

Infine l'ultimo personaggio descritto è l'ufficiale Bradshaw: "Maschio, sui trenta anni, di qualsiasi etnia. Gestisce il banchetto di informazioni dell'esercito alla scuola di Riverdale. Risponde alle domande di Archie sull'esercito, ma sottolinea la pericolosità dell'incarico". In attesa di una eventuale conferma, vi segnaliamo questa intervista a Lily Reinhart di Riverdale.