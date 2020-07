Riverdale, divorzio in vista per Vanessa Morgan a poche ore dall'annuncio della gravidanza

Secondo quanto riporta il Chicago Tribune, il marito di Vanessa Morgan, il lanciatore dei Chicago White Sox, Michael Kopech, avrebbe presentato una richiesta di divorzio lo scorso 19 giugno. L'attrice di Riverdale nei giorni scorsi aveva annunciato la sua gravidanza sui social senza menzionare il marito, che non compare nemmeno nelle foto.

Nei report si scrive che Morgan ha scoperto di essere incinta nel mese di maggio. Morgan e Kopech si sono sposati lo scorso gennaio, dopo il fidanzamento sancito il 4 luglio 2019.

Nelle scorse ore era circolata la notizia che Kopech non fosse in realtà il padre del bambino ma secondo il Tribune, un portavoce di Vanessa Morgan avrebbe confermato che il marito è certamente il padre, rifiutando tuttavia di aggiungere ulteriori commenti a riguardo.



Nel messaggio pubblicato sui social qualche giorno fa, Vanessa Morgan esprimeva tutta la sua felicità per la lieta novella:"Voglio mantenere privato questo capitolo della mia vita ma volevo essere la prima a condividere questa notizia. Sono felicissima di dare il benvenuto al mio bambino nel mondo a gennaio. Sembra quasi come se tutto ciò che pensavo avesse importanza in questa vita sia completamente cambiato. Siamo qui per uno scopo tanto più grande e la vita è così preziosa" ha scritto Morgan sui social, pubblicando le immagini del party organizzato per celebrare la gravidanza dell'attrice.

Negli ultimi tempi sono molte le dichiarazioni pubbliche delle star di Riverdale, tra cui Lili Leinhart che ha confessato di vivere in un perenne stato d'ansia.

