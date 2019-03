Riverdale: come verrà gestita l'uscita di scena di Luke Perry?

La terza stagione di Riverdale sta proseguendo nonostante l'improvvisa morte di Luke Perry. Molti fan si stanno chiedendo quale destino verrà riservato a Fred Andrews, il personaggio interpretato dall'ex star di Beverly Hills 90210. L'attore è scomparso qualche settimana fa a causa di un ictus, generando grande commozione in tutto il mondo.

In una recente intervista a Entertainment Tonight, allo showrunner di Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa, è stato chiesto come verrà gestita la morte di Perry nella serie e quale sarà il destino di Fred Andrews.

"Onestamente siamo ancora tutti sotto shock, stiamo ancora elaborando e soffrendo" ha spiegato Aguirre-Sacasa "Sappiamo che dobbiamo affrontarlo in qualche modo ma ci stiamo concedendo un po' di tempo e spazio prima di trovare il modo migliore per onorarlo".



Sui social l'ha ricordato Camila Mendes, co-protagonista di Riverdale:"Si è preso cura di tutti noi. Un uomo autentico che ci ha offerto il suo sapere e la sua saggezza. Aveva la capacità di farti sentire a tuo agio in pochi secondi. Non dimenticherò mai lo shock collettivo e l'angoscia che abbiamo provato quando la notizia è arrivata sul set. Abbiamo perso un caro amico. Il mio cuore va alla sua famiglia e a chiunque abbia avuto il piacere di conoscerlo. Riposa in pace, Luke. Anche se non sei più in giro ad avvolgermi nel calore del tuo abbraccio, ricordo come ci si sente. Ogni volta che penso a te, ricorderò quella sensazione".



Luke Perry ha interpretato Dylan McKay in Beverly Hills 90210 e Fred Andrews in Riverdale. Tra i suoi lavori ricordiamo anche la partecipazione a Il quinto elemento di Luc Besson.