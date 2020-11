Riverdale: ecco gli epici costumi delle Superchicche delle ragazze della serie

Sappiamo bene la valenza che ha Halloween nella cultura americane e, nonostante la situazione non si proprio delle migliori, in pochi hanno rinunciato ai pazzi travestimenti di questa festività. Anche le star di Riverdale non sono state da meno e le ragazze hanno deciso di ricreare il meraviglioso terzetto delle Superchicche.

In molti nel corso degli anni hanno paragonato Lili Reinhart, Madelaine Petsch e Camila Mendes alle iconiche supereroine di Cartoon Network e così le ragazze hanno deciso di accontentare i propri fan, ricreando i costumi coordinati della seria animata, conferendo ovviamente al tutto un tocco moderno.

Questo travestimento in un certo qual senso anticipa un possibile legame di Riverdale con una prossima produzione The CW che sarà proprio collegata al mondo delle Superchicche. L'emittente ha infatti deciso di creare una serie live-action che possa raccontare ciò che è accaduto alle giovani eroine una volta divenute adulte e disilluse. Le ragazze si pentono di aver passato la loro giovinezza a combattere i criminali. Ma una possibile minaccia potrebbe permettere loro di riunirsi nella speranza di poter salvare il mondo.

Vi ricordiamo che la quinta stagione di Riverdale è attualmente in produzione a Vancouver. Nel frattempo sono molti i gossip nati intorno alla serie. Qualcuno ipotizza addirittura che possa essere nata una storia tra Camilla Mendes e Cole Sprouse.