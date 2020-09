Riverdale, quanti episodi avrà la quinta stagione? Ce lo svela l'autore della serie

Le riprese della quinta stagione di Riverdale sono già partite ma, fin qui ancora non era stato reso noto il numero degli episodi che l'avrebbero composta. A svelarlo è stato sui social Ted Sullivan, autore della serie.

Come sappiamo la quarta stagione di Riverdale doveva essere composta da 22 episodi, ridotti a poi a 19 a causa della pandemia di Covid-19 a quanto pare, anche la quinta stagione sarà formata dalla stesso numero di episodi.

Ted Sullivan reso noto questo particolare rispondendo alla domanda di una fan della serie e spiegando che una stagione più breve dipende anche dalla difficile situazione sanitaria. Eccetto la prima stagione di Riverdale che era composta da 13 episodi, tutte le successive ne avrebbero dovute contare 22 ma, alla luce di quanto accade nel mondo si è ritenuto necessario diminuire la permanenza degli attori sul set di Vancouver.

Intanto come rivelato da Lili Reinhart non sembra tirare una bella aria in Canada. Gli attori della serie sono infatti isolati e sottoposti a continue quarantene per evitare contagi che potrebbero mettere a rischio la produzione e questo li costringe anche a stare lontani dalle proprie famiglie fino alla fine delle riprese.

In attesa di scoprire come si evolveranno le cose, date un'occhiata agli ultimi aggiornamenti sui protagonisti di Riverdale.