Riverdale: l'ultimo episodio della quarta stagione rivela il destino di Jughead

Soltanto ieri lo sceneggiatore e produttore di Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa aveva anticipato l'arrivo di un episodio imperdibile, quello andato in onda la scorsa notte negli Stati Uniti e che a quanto pare ha svelato il destino di uno dei personaggi della serie più popolari e amati dai fan: Jughead Jones.

L'ultimo episodio, intitolato Chapter Seventy-Two: To Die For, ha offerto alcune risposte in merito a quanto accaduto al personaggio interpretato da Cole Sprouse, ma ha tuttavia ampliato ancora di più il mistero che circonda la sua (presunta) morte. In realtà lo show ha risposto alla domanda se Jughead sia morto oppure no, ma il mistero è solamente al suo inizio. I fan hanno infatti appreso che sarà una vera e propria battaglia di volontà tra Betty (Lili Reinhart) e Donna (Sarah Desjardins). Sembra che Betty abbia messo un qualcosa appartenente a Jughead nella stanza di Donna, con questa che ha manipolato FP (Skeet Ulrich) facendogli credere che Betty, Archie (KJ Apa) eVeronica (Camila Mendes) avessero davvero ucciso Jughead, solo che il sangue finto presente sulla roccia ha portato alla loro scarcerazione. La rivelazione del sangue finto finisce per sconvolgere la stessa Donna dato che il sangue era stato deliberatamente spalmato sulla roccia; questo fatto porta a far credere a Donna che Jughead fosse in realtà ancora vivo. E si scopre che Donna aveva ragione.

Jughead è ancora vivo e si nascondeva dal tempo della sua "finta morte". Nell'episodio viene spiegata tutta la dinamica e anche chi faceva parte di questo gigantesco e misterioso piano, ovvero genitori, amici, tutti, tutto per esporre gli Stonies e andare al cuore dei crimini che hanno realmente compiuto, inclusa la morte di Mr. Chipping (Sam Witwer).

Certo, c'era da aspettarsi una svolta del genere, anche perché Jughead è non solo uno dei personaggi principali dello show ma anche uno dei più amati dai fan della serie che di certo non si sarebbe privata di lui per i prossimi episodi. Chi uscirà di scena certamente, saranno Skeet Ulrich e Marisol Nichols che lasceranno Riverdale al termine della quarta stagione. Non è ancora stato reso noto come usciranno di scena i personaggi, ma solo che accadrà sul finire della quarta stagione.