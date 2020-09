Riverdale, Erinn Westbrook si unisce al cast della quinta stagione

Volti nuovi in quel di Riverdale. Alla quinta stagione dello show targato The CW si aggiunge infatti una nuova series regular, l'attrice di Glee e Insatiable Erinn Westbrook.

Dopo aver dovuto forzatamente accorciare la quarta stagione a causa della pandemia globale, la serie tv Riverdale ha già dato il via alle riprese della quinta, e adesso iniziano ad arrivare anche le prime novità di casting.

Erinn Westbrook (già vista in The Resident, Glee, Insatiable e Diario di una Nerd Superstar) è entrata a far parte del cast dello show come series regular, e il suo personaggio avrà un'importante connessione con una pietra miliare di Riverdale: Westbrook interpreterà infatti Tabitha Tate, ambiziosa imprenditrice nipote di Pop Tate, il proprietario di Pop's. Tabitha arriverà in città con l'intento di fare dell'iconico locale un franchise, anche se la stessa cittadina sta "faticando a sopravvivere".

Nella quinta stagione avremo modo di rivedere per qualche episodio Hermione Lodge e F.P. Jones, sebbene i loro interpreti avrebbero dovuto lasciare lo show al termine della quarta stagione, mentre torneranno, ovviamente, anche KJ Apa, Camila Mendes, Cole Sprouse, Lili Reinhart, Casey Cott e Madelaine Petsch.

Intanto, Roberto Aguirre-Sacasa continua a stuzzicare la curiosità dei fan tramite i social, disseminando indizi e possibili anticipazioni sulla sorte di alcuni personaggi.

Cosa accadrà davvero nella quinta stagione di Riverdale?