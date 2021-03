Riverdale e la 'figlia italiana' di Lili Reinhart e Cole Sprouse: scoprite l'aneddoto!

Il successo di Riverdale in Italia ormai è senza confini. Dopo che la sua quarta stagione è rimasta stabilmente per più di una settimana in cima ai titoli più visti su Netflix, rimane tutt'ora un prodotto popolarissimo sulla piattaforma, contribuendo alla fama che anche negli Stati Uniti, dov'è trasmessa su The CW, sta ottenendo.

Abbiamo visto insieme quale fosse l'identità del Re Gargoyle durante la terza stagione di Riverdale, ma oggi vogliamo parlarvi di un aneddoto piuttosto particolare, e che lega la serie ideata da Roberto Aguirre-Sacasa, il nostro paese, e una content creator di Tik Tok.

La figlia di Cole Sprouse e Lili Reinhart è italiana?

Tutto è nato quando l'utente di Tik Tok dal nome di _idk22_ ha iniziato a postare alcuni video nei quali prestava il suo volto al popolare personaggio di Riverdale di Betty Cooper (interpretata dalla bella Lili Reinhart). In poco tempo, la ragazza è diventata un fenomeno social, in quanto molto somigliante all'attrice di Betty.

Attualmente, sul profilo di _idk22_ si possono trovare decine di contenuti dedicati alla serie originale dell'emittente americana The CW, nei quali la ragazza si diverte a ricreare alcune delle scene più iconiche delle varie stagioni di Riverdale (potete trovare uno dei post in calce alla notizia).

Molti fan della coppia Cole Sprouse/Lili Reinhart si sono particolarmente dispiaciuti, dopo aver scoperto che i due si erano lasciati. La presenza sui social di una persona che somiglia così tanto alla Reinhart ha acceso le fantasie di svariati appassionati, che hanno fantasticato su come sarebbe potuta essere una figlia degli attori-colleghi sul set.

Mentre vi lasciamo alla nostra recensione della quarta stagione di Riverdale, vogliamo sapere la vostra: conoscevate già la "Betty italiana" di Riverdale?