Riverdale finale mid season: scopriremo chi è che si nasconde sotto il cappuccio nero?

Il finale mid season di Riverdale , intitolato ‘Chapter Twenty-Two: Silent Night, Deadly Night’, potrebbe rivelarci finalmente l'identità delche sta seminando terrore nella cittadina e tra i ragazzi.

Allerta anticipazioni!



La prima volta lo abbiamo visto nel finale di stagione della prima season e da quel momento non ha fatto che terrorizzare tutti. Ma chi sarà? nonostante i drammi personali che devono affrontare continuamente, i personaggi principali di Riverdale, Archie, Betty, Jughead e Veronica, si sforzano di capire chi si nasconda dietro il cappuccio nero. Addirittura, nel corso di questa stagione, Betty era arrivata alla conclusione che il killer fosse lo Sceriffo Keller (Martin Cummins); comunque, almeno secondo il cast, alla fine sapremo chi è l'assassino.

Nel trailer dell'episodio, che potete guardare nel video, Veronica si confronta sia con Hermione (Marisol Nichols) che con Hiram (Mark Consuelos) per conoscere la verità riguardo le loro attività illecite. Inoltre, la CW ha rilasciato la sinossi ufficiale dell'episodio:

‘Silent Night, Deadly Night’: Dopo essere andata in giro per i regali di Natale, Veronica scopre un grande segreto che Hiram le stava nascondendo. L'incontro di Jughead con Penny Peabody crea tensioni tra lui e FP. Nel frattempo, Cheryl prende la situazione in mano, dopo che Penelope le dice che non hanno soldi per permettersi i regali di Natale quest'anno. infine, Betty e Archie promettono di smascherare e consegnare Cappuccio Nero, ma non sarà un compito senza rischi.

‘Silent Night, Deadly Night’ è stato scritto da Shepard Boucher e diretto da Rob Seidenglanz; l'episodio prende il nome dal thriller dallo stesso titolo del 1984.

Curiosi di conoscere l'identità del killer incappucciato? Ditecelo nei commenti!

Riverdale torna il 13 dicembre con l'episodio finale mid season dal titolo ‘Chapter Twenty-Two: Silent Night, Deadly Night’ su The CW.