Riverdale 6, le foto dei prossimi episodi sul viaggio nel tempo: Anni '40 arriviamo!

Continua a ritmo incessante la distribuzione sul canale statunitense The CW dei nuovi episodi della sesta stagione di Riverdale. Ora il nuovo materiale promozionale reso pubblico ci mostra diversi sguardi a un viaggio nel tempo in Anni '40. Ma da noi gli episodi tardano ad arrivare. Quando potremo vedere la sesta stagione?

Il teen drama inizialmente ispirato – almeno nelle intenzioni – al filone delle cittadine soprannaturali aperto da Twin Peaks e continuato più di recente da show del calibro di Stranger Things, non ha mai avuto vita facile per quanto riguarda la distribuzione da una parte all’altra dell’Atlantico. La differita fra la messa in onda statunitense e quella europea dura spesso mesi interi, per non parlare della babilonia di servizi streaming con cui The CW ha i propri accordi di distribuzione. È vero, questo permette a tutti i diversi abbonati, da Netflix a Prime Video, di avere la serie nel rispettivo catalogo.

Ma sembra che la sesta stagione di Riverdale avrà più problemi delle precedenti anche a causa della chiusura di alcuni canali nostrani e della conseguente modifica di alcune finestre preventivate dai vecchi contratti. Continua ciononostante la pubblicazione di materiale promozionale su ciò che avverrà e sta avvenendo nella sesta stagione, almeno per le anticipazioni che il marketing considera spoiler free. Qualche giorno fa era stato annunciato un nuovo episodio crossover fra Riverdale e Sabrina. Oggi invece vediamo alcune foto dal set dell’episodio Chapter One Hundred and Six: Angels in America, l’undicesimo della nuova stagione.

Già da diverso tempo era stato anticipato l’arrivo di viaggi nel tempo attraverso diverse epoche di Riverdale. Dopo aver appreso che il piano di Percival per rinvigorire la cittadina porterebbe alla scomparsa di Pop, Tabitha cerca un modo per reagire. Ma quando viene presa di mira da uno dei complici di Percival, l'incidente la rimanda indietro nel tempo, alla ricerca di risposte. Ora però, questa nuova galleria di immagini (che trovate in calce all’articolo) ci mostra uno sguardo ravvicinato a quello che sembra essere un salto in Anni ’40 o ’50, comunque nell’immediato Secondo Dopoguerra. Trovate qui le finestre di distribuzione di Riverdale 6.