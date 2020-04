Riverdale, Harry e Meghan fanno saltare la trasmissione della serie: ecco perché

Riverdale è andato in onda lo scorso 15 aprile con il suo glitterato e glamour diciottesimo episodio, puntata musical intitolata "Wicked Little Town", quasi interamente incentrata sull'iconico Hedwig ed Angry Inch, ma se stavate aspettando il ritorno della serie questa settimana beh, dovrete portare pazienza e attendere un po' di più.

Quel bizzarro cliffhanger alla fine dello scorso episodio riceverà presumibilmente risposta nel diciannovesimo episodio, intitolato "Lynchian", che andrà però in onda il prossimo 29 aprile, saltando una settimana intera e soprattutto l'appuntamento che era per questa sera, 22 aprile. Il rinvio è dovuto alla scelta della rete di trasmettere al posto di Riverdale il documentario PEOPLE Presents Harry & Meghan: A Royal Rebellion, uno speciale docu-film di due ore dedicato a tutte le curiosità e i dettagli dell'ex-coppia reale d'Inghilterra.



In Riverdale 4x19 "Lynchian" proseguiranno trame ancora aperte. In primis la storia d'amore in erba tra Archie Andrews e Betty Cooper, quest'ultima interpretata dalla star in ascesa Lili Reinhart. Il resto è invece tutto da scoprire, e l'attesa si è fatta ancora più alta dopo il posticipo e a pochi episodi dalla fine della quarta stagione.



Cosa ne pensate? Dispiace per il posticipo? Diteci la vostra nei commenti in calce alla notizia.