Riverdale, Hayley Law: 'Finalmente i neri possono esprimere la propria opinione'

Il mondo di Riverdale nei mesi scorsi è stato scosso dalle accuse di Vanessa Morgan che affermava di essere sottopagata in quanto attrice di colore. Le cose da allora sembrano notevolmente migliorate e così un'altra star della serie CW ci tiene ad esprimere il suo punto di vista sulla situazione degli interpreti neri.

Hayley Law interprete di Valerie Brown intervistata da Comicbook.com ha detto: "Sono molto felice che gli ultimi mesi abbiano fatto luce sul trattamento riservato ai neri. Era qualcosa di cui molte persone di colore avrebbero voluto parlare, sembrava sempre che dovessimo sentirci grati per ciò che avevamo senza poter avere mai alcuna voce in capitolo".

L'attrice ha poi aggiunto: "Non voglio che nessuno pensi che io non sia grata per le opportunità, ma è davvero bello che altri membri del cast, su Twitter e cose del genere, abbiano iniziato a discutere di queste cose, aprendo un dibattito molto importante. Sono davvero felice e spero che continui. Io spero che il mondo dello spettacolo inizi a diventare sempre più inclusivo. É stato bello che stato bello che tutti si siano resi conto di ciò che accadeva perché noi attori neri ce ne siamo accorti da molto tempo. Quindi è bello che finalmente la gente ne parli".

Nonostante il curriculum di tutto rispetto, Hayley Law è stato un personaggio del tutto secondario in Riverdale e, le sue parole fanno eco a quelle di Bernadette Beck dello scorso luglio la quale riteneva che i bianchi fossero privilegiati sul set della serie CW, relegando i personaggi di colore a ruoli del tutto marginali. Lo showrunner di Riverdale Roberto Aguirre-Sacasa ha assicurato che le cose sarebbero notevolmente cambiate. Chissà come andranno le cose nella quinnta stagione. Per scoprirlo, non ci resta che attendere.