Riverdale, Hayley Law tornerebbe volentieri nella stagione 5: 'Adoro quella serie'

Dovrebbe arrivare all'inizio del 2021 la quinta stagione di Riverdale, che sarà caratterizzata da un salto temporale. Una ex attrice del cast, Hayley Law, ha recentemente rivelato che le farebbe piacere tornare nella serie. L'attrice, che ha interpretato Valerie Brown, membro della band Josie and The Pussycats, ha partecipato alle prime due stagioni.

L'attrice, che ha recitato anche nella serie Netflix Altered Carbon, ha raccontato a ET Canada di aver "parlato un po'" con lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa di questa possibilità.

"Vorrei assolutamente tornare" ha spiegato. "È da lì che ho iniziato, quindi tornerei sempre indietro. La storia è fuori dal mondo e io adoro tutti nello show, e sono ancora in contatto con loro."

Chissà se il suo desiderio si potrà realizzare, e se rivedremo Hayley Law nel futuro di Riverdale. Qualche tempo fa l'attrice aveva anche parlato della disparità di trattamento riservata agli attori neri, dicendosi felice dei progressi fatti sul piano dell'inclusività.

Un'altra attrice di Riverdale, Lili Reinhart, che interpreta Betty Cooper, ha invece confermato il salto temporale di sette anni della serie, raccontando anche quanto sia stato divertente interpretare un personaggio della sua età e non più un'adolescente.

