Riverdale: I morti tornano in vita nel poster della quinta stagione

Dopo aver scoperto qualche dettaglio sul futuro del personaggio di Lili Reinhart di Riverdale, vi segnaliamo un tweet di Roberto Aguirre Sacasa che ci mostra il primo poster dedicato alla quinta stagione dello show di The CW.

Trovate il suo messaggio in calce alla notizia, il creatore dello show ha infatti deciso di condividere un particolare poster, che ci mostra un paesaggio innevato dal quale sbuca un braccio che sembra essere stato bruciato. Ad accompagnare l'immagine è presente questo commento di Roberto Aguirre Sacasa: "Niente rimane sepolto per sempre... La quinta stagione di Riverdale arriverà presto". Ovviamente gli appassionati dello show hanno subito cercato di capire chi potrebbe ritornare nelle puntate inedite della serie, ipotizzando che potrebbe trattarsi di Jason Blossom, fratello di Cheryl, il cui corpo è stato bruciato dalla sorella.

Siamo sicuri che nelle prossime settimane scopriremo qualche dettaglio in più su questa vicenda, inoltre vi ricordiamo che le ultime tre puntate della quarta stagione, rimandate a causa della pandemia di Coronavirus saranno trasmesse prossimamente, mostrandoci gli ultimi giorni al liceo dei protagonisti. In attesa di conoscere la data di uscita della quinta stagione, vi lasciamo con le ultime novità sul set di Riverdale, opera presente in Italia nel catalogo di Netflix.