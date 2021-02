Riverdale: Il tributo a Luke Perry ha emozionato i fan

La sinossi della quinta puntata di Riverdale 5 ci ha fatto scoprire cosa faranno i protagonisti dopo il diploma, nel frattempo gli appassionati hanno particolarmente apprezzato il tributo a Luke Perry andato in onda in una scena della serie.

Come sapete l'attore interprete di Fred Andrews è scomparso il 4 marzo 2019 a causa di un ictus, la notizia ha sconvolto il mondo dello spettacolo, e i dirigenti di The CW hanno voluto rendere omaggio al lavoro di Luke Perry nel corso dell'episodio intitolato "Chapter Seventy-Nine: Graduation", andato in onda nei giorni scorsi in America e incentrato proprio su Fred Andrews. Il padre di Archie infatti viene ricordato durante una sequenza presa da una puntata della seconda stagione, momento che ha colpito i numerosi appassionati della serie. In calce alla notizia trovate vari tweet condivisi sulla celebre piattaforma social, i fan di Riverdale hanno infatti voluto ricordare così l'attore, mentre altri hanno commentato la scena presa da "A Kiss Before Dying".

In Italia la serie è disponibile nel catalogo di Amazon Prime Video, anche se per ora verrà trasmessa solo la quarta stagione di Riverdale, mentre sembrerebbe che la quinta parte farà parte del palisensto del canale televisivo Premium Stories ed andrà in onda a partire dal 4 marzo.