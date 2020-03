Riverdale: l'intero cast avrebbe già firmato per altre tre stagioni

Riverdale è giunto ormai alla sua quarta stagione e la quinta è stata già confermata per l'arrivo nella prossima stagione televisiva, ma a quanto pare i fan potranno stare tranquilli ancora per parecchio tempo visto che il cast avrebbe firmato per almeno altri tre anni di riprese.

O almeno è quanto a rivelato l'attore K.J. Apa - che nella serie interpreta Archie Andrews - nel corso di un'intervista al Los Angeles Times. Apa è stato un po' vago circa le specifiche del suo contratto, che dovrebbero essere le stesse del resto del cast più o meno, ma ha comunque confermato che farà parte dello show per i prossimi tre anni. "Tutti noi vogliamo avere l'opportunità di girare dei film - ha spiegato Apa - Penso che tutti, in un modo o nell'altro, stiamo cercando di lavorare anche su altri progetti perché siamo bloccati a Vancouver per la serie. Il ché è grandioso - amiamo tutti lavorare a questo show. Ma vorremmo anche fare altro. E' fantastico che abbiamo la possibilità di farlo, perché non so se è una cosa molto comune che un sacco di attori televisivi riescano comunque a trovare la strada per fare cinema così facilmente. Ne sarò sempre un po' spaventato, del tipo: 'Spero di poter girare dei film, perché non voglio rimanere a fare Archie per il resto della mia vita".

Stando alle parole dell'attore, quindi, Riverdale dovrebbe andare avanti almeno fino alla settima stagione; ricordiamo che attualmente le riprese della quarta stagione sono sospese a causa del dilagare dell'emergenza sanitaria causata dal coronavirus. Questo lungo rinnovo vorrebbe dire anche che vedremo i personaggi anche fuori dal contesto liceale.

"Lo show durerà fino a quando i fan continueranno a guardarlo - aveva detto Apa in una precedente intervista - Voglio dire, lo show non si chiama Riverdale High, si chiama Riverdale".