Riverdale, KJ Apa barbuto e irriconoscibile in un video su TikTok: le immagini

I fan di Riverdale sono abituati a vedere KJ Apa, che nella serie interpreta Archie Andrews, sempre ben rasato e con i capelli rossi. La loro sorpresa, quindi, è stata grande quando hanno visto un nuovo video su TikTok, in cui l'attore si esibisce in un balletto sfoggiando un look che lo rende quasi irriconoscibile.

Nel post, che si può vedere anche in calce alla news, KJ Apa balla sulla note di Stunnin' di Curtis Waters feat. Harm Franklin. Il ventitreenne è a torso nudo, e come si può notare i suoi capelli sono più lunghi e scuri di come si vedono in Riverdale. La folta barba, altra novità per Apa, ha apparentemente diviso le sue ammiratrici. Se qualcuna commenta che "La barba di KJ Apa è la cosa migliore accaduta nel 2020", infatti, c'è anche chi scrive: "KJ Apa ti amo, ma barba e baffi devono sparire."

Alcuni utenti, inoltre, hanno scherzosamente paragonato il look dell'attore di Riverdale, sempre molto eccentrico e originale su TikTok, a quello di Tom Hanks in Castaway.

Qualche settimana fa KJ Apa era stato criticato per un commento sul Black Live Matters, mentre nei giorni scorsi ha fatto discutere anche una provocatoria foto di Lili Reinhart. La produzione di Riverdale è ferma dallo scorso marzo a causa del lockdown dovuto alla pandemia di Coronavirus, e a giugno il Canada, paese dove la serie è girata, ha messo a punto una serie di linee guida da seguire per riprendere i lavori in sicurezza.