Riverdale, KJ Apa sulla cancellazione: 'Sono triste, sarà dura dire addio a Archie'

La scorsa settimana The CW ha confermato la cancellazione di Riverdale pur ribadendo che la serie sarebbe tornata per una settima stagione il cui debutto è atteso per il 2023. Per la prima volta dalla notizia, è arrivata la reazione un po' sconsolata dell'attore protagonista dello show, KJ Apa, che sarà costretto a dire addio a Archie dopo 7 anni.

Il principale protagonista della serie ha reagito alla notizia, ammettendo che sarà difficile dire addio al ruolo di Archie Andrews, ma con la consapevolezza anche che questo sia il momento perfetto per concludere la serie. "Mi sento triste, sapete, sarà davvero difficile dire addio ad Archie, a Riverdale, ai set, alla nostra troupe", ha detto Apa a Entertainment Tonight. "Abbiamo creato così tanti ricordi in questo show, sia per noi che per i fan, quindi sarà difficile".

"Penso che sia perfetto", ha risposto poi a proposito del momento in cui la serie si concluderà. "Tutte le grandi cose devono finire. Mi sento bene".

Il capo di The CW Mark Pedowitz, alla notizia della cancellazione, ha promesso che la serie avrà una conclusione degna della sua storia: "Tratteremo la serie nel modo in cui merita. Sono un grande sostenitore della necessità di dare alle serie che hanno avuto una lunga durata un addio appropriato. Abbiamo avuto una lunga conversazione con Roberto [Aguirre-Sacasa] ieri e lui è entusiasta della decisione. Tratteremo la serie nel modo che merita. È stata un'icona della cultura pop e vogliamo assicurarci che se ne vada nel modo giusto". Infine ha aggiunto: "Penso che sette anni siano una durata giusta".

Qualche mese fa era giunta notizia che il cast si fosse stancato di Riverdale, ma i motivi di queste cancellazioni da parte di CW derivano principalmente dalla nuova fusione della Warner, ora diventata Warner Bros. Discovery che sta ripensando completamente i suoi prodotti.