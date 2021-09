Riverdale, KJ Apa e Clara Berry sono genitori: nato il primo figlio della coppia!

La star di Riverdale, KJ Apa, è ufficialmente papà. L'attore, noto per il ruolo di Archie Andrews nella serie The CW, ha dato il benvenuto al suo primo figlio con la sua compagna, la modella Clara Berry. E proprio Berry ha annunciato il lieto evento con un post su Instagram, rivelando il nome del nascituro: Sasha Vai Keneti Apa.

Il piccolo è nato giovedì 23 settembre. La gravidanza della coppia era stata annunciata pubblicamente lo scorso maggio.

La relazione tra Apa e Berry è diventata di dominio pubblico nell'agosto 2020.



"Sasha Vai Keneti Apa, nato il 23 settembre. È l'ideale perfezione. Sono la più fortunata ad avere ora due uomini nella mia vita, che riempiono il mio cuore di questo enorme amore cosmico" ha scritto Clara Berry nel post sui social.

La notizia arriva a poche settimane dalla fine della quinta stagione di Riverdale, che dovrebbe andare in onda negli USA ad inizio ottobre. Su Everyeye trovate la trama del finale di stagione di Riverdale 5.

La serie tornerà con la sesta stagione a metà novembre, con Apa che dovrebbe riprendere il ruolo di Archie Andrews.

"Onestamente è davvero rigenerante" ha dichiarato l'attore riguardo all'aver interpretato il personaggio dopo il salto temporale nella serie "Per quanto riguarda la stagione, era qualcosa che non mi rendevo conto che sarebbe stato bello da interpretare per aggiungere quel livello di maturità al personaggio che non c'era necessariamente prima".



La produzione di Riverdale 6 è cominciata, in attesa degli ultimi episodi della stagione 5.