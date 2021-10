Riverdale, KJ Apa e Clara Berry si sono sposati in segreto?

L'ultimo post Instagram di KJ Apa, l'attore neozelandese noto per il ruolo di Archie in Riverdale, ha creato il fermento tra i fan della serie che adesso non possono fare a meno di chiedersi se ci sia stato un matrimonio in segreto tra KJ Apa e la modella Clara Berry.

Poco più di un mese fa, KJ Apa è diventato padre: lo scorso 23 settembre la modella francese Clara Berry ha dato alla luce il primo figlio della coppia, Sasha Vai Keneti Apa. La relazione tra KJ Apa e Clara Berry è stata resa pubblica nel 2020 e la notizia della gravidanza di Berry era stata annunciata sui loro social a maggio di quest'anno.

Ed è sempre sui social che l'attore si è lasciato sfuggire un indizio che, secondo alcuni fan, potrebbe suggerire che i due si siano sposati in gran segreto. In un post su Instagram (che trovate a fine articolo) l'attore ha condiviso un video divertente in cui versa del latte materno nel suo caffé con la frase "My wife is a milk machine and I love it", ovvero: "mia moglie è una macchina da latte e lo adoro".

Il dettaglio che ha catturato l'attenzione di tutti e ha dato adito ai rumours di un matrimonio top secret è proprio l'uso dell'appellativo "mia moglie". D'altro canto, il video testimonia anche che KJ Apa non indossa una fede nuziale, per cui l'ipotesi del matrimonio rimane con un punto di domanda. E' vero anche che se i due si fossero sposati davvero, lo avrebbero probabilmente annunciato sui social così come lo hanno fatto per la gravidanza di Clara Berry.

Nell'attesa di una conferma o una smentita da parte della coppia, ci resta da scoprire quale sarà il destino del personaggio di Archie interpretato da KJ Apa, la cui assenza nel trailer di Riverdale 6 si è fatta notare. Il debutto di Riverdale 6 è atteso su The CW per il 16 novembre.