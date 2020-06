Riverdale, KJ Apa criticato per un suo commento sul Black Live Matter: lui risponde

Dopo l'omicidio di George Floyd da parte di alcuni poliziotti di Minneapolis, in America e nel mondo si sono tenute diverse manifestazioni atte a chiedere molta più responsabilizzazione e meno brutalità alle forze dell'ordine contro cittadini di colore, aperte all'uguaglianza razziale e dunque vicine al movimento Black Lives Metter.

Molte sono state le celebrità che hanno deciso di partecipare a queste manifestazioni, tra cui anche KJ Apa, protagonista di Riverdale, che però ha deciso di tenere per se la sua partecipazione a queste proteste pacifiche e non condividere nulla via social, il che lo ha curiosamente esposto a delle critiche, essendo il suo un gesto bello, importante e positivo che avrebbe - a detto di alcuni - dovuto condividere via social per dare l'esempio, da cittadino bianco e americano.



Non solo: la sua partecipazione al bellissimo The Hate U Give, incentrato proprio sul tema, lo ha ulteriormente scoperto a critiche circa il suo silenzio, visto come una non azione colpevole sempre per motivi legati al suo seguito, al bacino che potrebbe positivamente influenzare ecc. ecc. Stanco degli attacchi - onestamente un po' esagerati - Apa ha dunque risposto:



"Non ho bisogno di pubblicare opinioni o convinzioni personali per far sì che siano reali per me. Sostengo il Black Lives Metter con tutto me stesso, ma non sento la necessità di dimostrare alla gente quello che faccio per questa causa postando via social la mia partecipazione a queste proteste".



Al che un fa ha risposto: "Il fatto che tu dica questo dimostra soltanto quanto tu sia privilegiato. Non stai utilizzando la piattaforma social in modo sbagliato, quando dato il tuo seguito e la tua popolarità potresti influenzare positivamente tante persone, fare del bene e invece non lo fai? È un po' un peccato". E molti altri hanno continuato sullo stesso andazzo.



Voi cosa ne pensate? Intanto Riverdale ha promesso più spazio ai personaggi di colore.