Riverdale, KJ Apa diventerà padre: la compagna Clara Berry è incinta

La star di Riverdale, KJ Apa, diventerà padre. L'attore, che interpreta Archie Andrews nel dramma di successo targato The CW, ha annunciato sui social che lui e la sua partner, Clara Berry, diventeranno genitori, attraverso un post su Instagram che li mostra spaparanzati sul divano, con il pancione di Berry ben visibile.

La coppia ha reso pubblica la loro relazione lo scorso mese di agosto, dopo la diffusione di alcune voci sulla loro frequentazione.

Anche le voci sulla gravidanza sono iniziate a circolare qualche tempo fa e ora è arrivata la conferma dai diretti interessati.



Solitamente la coppia di Riverdale che finiva sotto i riflettori in passato era quella composta da Cole Sprouse e Lili Reinhart. Ora l'attenzione si è spostata su KJ Apa e Clara Berry.

Riverdale è tornato per la quinta stagione a febbraio e con il salto temporale l'età dei personaggi è più in linea con quelle degli attori che li interpretano. Archie ora è un vigile del fuoco e ha una relazione con Veronica Lodge (Camila Mendes).

Attualmente Riverdale è in pausa e tornerà per concludere la stagione numero 5. A metà maggio l'autore ha annunciato un ritorno nella serie con Archie Andrews per i fan storici della serie.



Facciamo anche il punto sulle prossime puntate di Riverdale, in attesa di vedere gli ultimi episodi che concludono la quinta stagione dello show The CW.