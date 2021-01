Riverdale, KJ Apa: 'Il salto temporale renderà la serie più interessante'

Dopo quattro stagioni trascorse al liceo, e un lungo ritardo dovuto alla pandemia di coronavirus, gli adolescenti di Riverdale si stanno preparando per il loro ultimo ballo di fine anno. Durante un'intervista con TV Line, KJ Apa ha espresso il suo punto di vista sui cambiamenti che la serie subirà nei nuovi attesissimi episodi.

L'interprete di Archie ha dichiarato di essersi commosso nel corso delle riprese dell'ultimo ballo a cui prenderà parte alla Riverdale High e di aver tentato di godersi quei momenti più che poteva:

"Ricordo di aver girato quelle scene e di aver pensato davvero, 'Amico, questo sarà l'ultimo ballo di fine anno di Riverdale, sai? Dove siamo tutti insieme, e sarà la nostra ultima volta al liceo'. Quindi ricordo di aver provato a godermi quei momenti più che potevo e di essere stato il più presente possibile in quel giorno di riprese, solo perché sapevo che non saremmo stati in grado di girare di nuovo qualcosa del genere".

Riverdale sta facendo un audace passo avanti nella stagione 5, con un salto temporale di sette anni che riprende con la banda ormai cresciuta e in momenti molto diversi della loro vita. Apa ammette che lui ei suoi colleghi erano "piuttosto entusiasti" di potersi lasciare la scuola superiore alle spalle e di poter interpretare finalmente degli adulti, con tutti gli eventuali problemi che ne derivano: "La serie aveva bisogno di un cambiamento del genere per poter rinfrescare tutti i personaggi e poterli rendere più attraenti per il pubblico. Il mondo di Riverdale sarà diverso ma ne varrà la pena".

Nelle prossime ore Riverdale 5 farà il suo debutto con la premiere e intanto, noi vi forniamo già qualche info in più sul secondo episodio di Riverdale.