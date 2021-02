Riverdale, KJ Apa: 'lo show a volte è come una prigione, vengo giudicato su tutto'

Essere la star di una serie tv di successo non è semplice, parola di KJ Apa, l’interprete di Archie Andrews nella serie targata The CW tratta dagli Archie Comics Riverdale. Tutti i giovani interpreti sono sottoposti a molta pressione e devono comportarsi in un certo modo lavorando nello show.

Apa ha paragonato il tempo trascorso sul set di Riverdale con l'essere "in prigione”. L’attore ha ammesso di sentirsi creativamente limitato e che, mentre è "molto grato" per il teen drama e il suo successo, ma "c'è un grande bagaglio" che viene fornito con quel successo inarrestabile.



"Come attore, sarò giudicato su tutto: le mie opinioni politiche, le mie opinioni sulle droghe, le mie opinioni sulle persone con cui voglio stare", ha detto alla sua co-protagonista di Songbird Demi Moore per la rivista Interview. "Tutto. È qualcosa con cui ho dovuto fare i conti."



"Cerco di guardarlo dalla prospettiva di un fan per capire il modo in cui pensano", ha continuato. "Ma ci sono volte in cui dico, 'Wow, non hanno davvero idea che siamo persone reali. Non possono separarci dai nostri personaggi.' Questo non succede in altre professioni. Non analizzi la vita di un costruttore e inizi a giudicare le decisioni che prende nella sua vita con moglie e figli".



Apa ha anche spiegato quanto sia stato liberatorio prendersi una pausa dalle riprese di Riverdale per girare Songbird, e quanto le cose siano state diverse durante la produzione.

"Con questo personaggio, era come, 'Wow, questo è com'è esprimermi veramente in modo naturale. Non ero coperto di trucco o prodotti per capelli. Avevo i capelli lunghi e la barba. Mi sentivo semplicemente libero".



Intanto la quinta stagione di Riverdale si prenderà già una lunga pausa dagli schermi, mentre il creatore dello show Roberto Aguirre-Sacasa ha rivelato che il crossover con Le Terrificanti Avventure di Sabrina è ancora possibile.