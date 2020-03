Riverdale: KJ Apa non ha amato particolarmente gli scorsi episodi musical

Intervistato da MTV News durante la pausa delle riprese di Riverdale, la cui quarta stagione tornerà in onda ad aprile, il membro del cast KJ Apa ha parlato del suo rapporto con gli ormai consueti episodi musicali della serie The CW, lui che oltre ad essere un attore è anche un musicista.

"Riverdale è un perfetto esempio di 'Sono un musicista, ma mi sto particolarmente godendo l'aspetto musicale del progetto a cui sto partecipando? Non proprio. Ma devo farlo" ha spiegato Apa, che a quanto pare predilige le puntate tradizionali di Riverdale nonostante la sua passione per la musica.

A proposito dello speciale di quest'anno, il creatore dello show Roberto Aguirre-Sacasa aveva detto (via Comicbook.com): "Gli episodi musicali sono diventati una tradizione annuale, ma quest'anno abbiamo provato a fare qualcosa di diverso. Quando abbiamo scoperto che Stephen Trask fosse un fan di Riverdale, abbiamo pensato - c'è u n modo per inserire 'Hedwig' nelle storie che stiamo raccontando? Dopo un'intensa riflessione, abbiamo trovato un modo figo per utilizzare canzoni come 'Wicked Little Town' e 'Midnight Radio' in modo che avessero totalmente senso e rimanessero fantastiche e iconiche."

Intitolato 'Chapter Seventy-Four: Wicked Little Town', l'episodio in questione andrà in onda su The CW il prossimo 8 aprile dando il via alla seconda parte della quarta stagione di Riverdale. Nel frattempo vi ricordiamo che, stando alle ultime indiscrezioni, il cast di Riverdale ha firmato per altre tre stagioni.