Riverdale: La sinossi della quinta puntata rivela cosa è successo dopo il salto temporale

Il nuovo trailer di Riverdale è incentrato sulla cerimonia del diploma dei protagonisti, scopriamo quindi cosa accadrà dopo il salto temporale grazie alla sinossi ufficiale della quinta puntata condivisa da The CW.

L'episodio si intitolerà "Chapter Eighty-One: The Homecoming" e sarà ambientato sette anni dopo gli eventi delle puntate precedenti. Ecco quindi la sinossi ufficiale, che ci fa sapere quali saranno le prossime vicende al centro dello show di The CW: "La battaglia per Riverdale High. Toni, Alice, Archie e Kevin cercano di non far chiudere la scuola di Riverdale dopo aver scoperto che il suo budget è stato notevolmente ridotto da Hiram Lodge. Veronica scopre che Chad la sta inseguendo, per questo cerca dei modi creativi per liberarsene. Jughead inizia un nuovo lavoro, dopo che gli agenti di riscossione dei debiti arrivano a Riverdale. Nella puntata saranno presenti anche Lili Reinhart, Madelaine Petsch, Charles Menton, Drew Ray Tanner ed Erinn Westbrook".

La regia è stata affidata a Steve Adelson, mentre la sceneggiatura è opera di Michael Grassi. Per vedere l'episodio dovremo aspettare il prossimo 17 febbraio, mentre in Italia lo show sarà disponibile a partire dal 4 marzo. Infine ecco una intervista a Lili Reinhart di Riverdale in cui parla del suo primo provino.