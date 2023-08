Riverdale, Lili Reinhart attacca: 'Veniamo presi in giro, non è facile'

In epoca social è davvero facile diventare un meme, soprattutto quando si tratta di show indirizzati ad un pubblico relativamente giovane come Riverdale: la serie The CW è stata in effetti presa parecchio di mira negli ultimi tempi, al punto da suscitare la reazione piccata delle star protagoniste della serie.

Dopo aver ricordato il compianto Luke Perry, il cast di Riverdale si è infatti riunito per un'intervista che anticipa l'arrivo del finale della serie: proprio durante questa chiacchierata con Vulture Lili Reinhart ha voluto sottolineare la questione di cui sopra, raccontando le criticità derivate dalla consapevolezza di non venir presi sul serio.

"Penso sia importante essere consapevoli che il nostro show venga preso parecchio in giro. La gente vede delle clip fuori contesto e pensa: 'Cosa? Pensavo si trattasse di adolescenti', e lo pensavamo anche noi durante la prima stagione. Però non è facile essere consapevoli di essere visti come una barzelletta. Noi vogliamo fare gli attori, abbiamo passione per ciò che facciamo. Ma quando le assurdità della serie diventano un argomento di conversazione tutto si fa più difficile" sono state le parole di Reinhart.

Cosa ne pensate? Credete che effettivamente Riverdale sia diventata una serie troppo sopra le righe per meritare di esser presa sul serio? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, perché Riverdale sta cambiando nome in Rivervale.