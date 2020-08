Riverdale, Lili Reinhart si dichiara bisessuale: 'Sono sempre stata attratta dalle donne'

Le voci sulla presunta omosessualità o bisessualità di Lili Reinhart si rincorrono da tempo nel giro dei fan dell'attrice: a chiarire la questione una volta per tutte è stata però, qualche ora fa, proprio la star di Riverdale.

Una sorta di outing Reinhart l'aveva in realtà già fatto lo scorso giugno, quando annunciò la sua partecipazione ad una marcia LGBTQ+ organizzata nell'ambito delle proteste per il Black Lives Matter, ma le dichiarazioni rilasciate durante un'ultima intervista eliminano ogni dubbio al riguardo.

"Sin da ragazzina sapevo di provare attrazione nei confronti delle donne. Soltanto avevo paura che, avendo sempre avuto soltanto relazioni etero, potesse essere troppo facile per qualcuno di esterno, in particolar modo per i media, screditarmi accusando di fingere per attirare l'attenzione su di me. Era qualcosa con cui non volevo avere a che fare" ha spiegato Reinhart.

L'attrice ha poi proseguito: "Per i miei amici più stretti e per le persone che fanno parte della mia vita non è mai stato un segreto", per poi tornare a parlare delle proteste a cui ha preso parte quest'estate: "È stato incredibile sentirsi circondata da persone che combattono attivamente le ingiustizie che accadono al giorno d'oggi".

