Riverdale, Lili Reinhart e gli effetti del lockdown: 'Vivo un forte stato d'ansia'

Gli ultimi mesi sono stati particolarmente difficili non solo per noi comuni mortali ma, anche per tutte le star dello show-biz che improvvisamente hanno dovuto salutare la loro vita iper mondana per rinchiudersi in casa. Qualcuno ha subito più di altri gli effetti di questa reclusione forzata come ad esempio Lili Reinhart di Riverdale.

La giovane interprete di Betty Cooper ha rivelato in una recente intervista di essere molto provata dalla quarantena e di vivere in un perenne stato d'ansia che non la invoglia ad uscire di casa, nemmeno per le commissioni più basilari.

"Non ho da fare chissà quali cose, ma, non ho la minima voglia di farle. Per dire, andare alla posta. Non sono motivata a guidare fino all'ufficio postale. Mi provoca un forte stato d'ansia perché non voglio dover lasciare da solo il mio cane. Non voglio dover uscire ed essere circondata da gente. Non voglio indossare la mascherina… Lo farei, ma proprio non ho alcuna voglia di fare questo genere di attività che mi provano un forte stress".

É evidente che l'attrice di Riverdale soffra della cosiddetta sindrome della capanna, che si manifesta dopo lunghi periodi di distacco dalla realtà invogliando le persone a restare chiuse in casa, dove si sentono più al sicuro.

E in riferimento alle attività svolte durante il lockdown la Reinhart ha detto:

"Ho provato ad approfittare appieno di questo tempo molto raro nel quale non ho molto da fare e posso vedermela con il piccolo bagaglio di traumi che mi porto alle spalle e che generalmente non vorrei mai affrontare. Sono riuscita ad andare in terapia quasi ogni settimana. Mi sono affidata a metodi di guarigione come il Reiki, che probabilmente la maggior parte delle persone non conosce nemmeno".

Durante questa quarantena Lili Reinhart di Riverdale ha mostrato le sue curve in costume trovando anche il tempo di dare varie informazioni sulla sua beauty routine.