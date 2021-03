Riverdale: Lili Reinhart è mozzafiato in questi scatti in intimo

La popolarità sembra non finire mai per la splendida Lili Reinhart. Dopo essere diventata il volto iconico della seguitissima serie TV Riverdale, la ragazza ha proseguito in parallelo una proficua carriera da modella, e ha anche trovato il tempo di scrivere il suo emozionante libro di poesie Swimming Lessons, con dedica allo scomaprso Luke Perry.

Abbiamo visto insieme quando potrebbe arrivare la quinta stagione di Riverdale su Netflix Italia, ma oggi vogliamo concentrarci proprio sulla Reinhart, e su alcuni splendidi scatti postati dalla ragazza sul proprio account Instagram.

Dopo aver iniziato davvero giovanissima la propria carriera, con la partecipazione a pellicole come Not Waving But Drowning del 2012 e The Kings of Summer nel 2013 (nel quale ha recitato a fianco di un'altra giovanissima e bellissima attrice come Erin Moriarty), la vera notorietà per la Reinhart arriva dal 2017 in poi, quando diventa una Betty Cooper determinata e piena di sfaccettature nella fortunata Riverdale, serie teen-drama a tinte dark di Roberto Aguirre-Sacasa, e la cui quinta stagione è attualmente in onda in Italia su Premium Stories.

Da modella, la 24enne ha posato per svariate riviste importanti come NYLON Magazine, e oggi vogliamo mostrarvi alcune bollenti foto pubblicate negli scorsi giorni sul suo account Instagram (che trovate in calce alla notizia), nei quali la ragazza mostra il suo statuario fisico in pose sexy e provocanti.

Le foto sono state scattate dalla popolare fotografa Sasha Samsonova, e le didascalie dei due post recitano:

"Un pomeriggio con @sashasamsonova" ed "Ehi, sono qui per calpestare il tuo ego".

La bellezza e l'eleganza della Reinhart vengono esaltate dalla capacità della fotografa di ritrarla in maniera sensuale e raffinata, il tutto impreziosito da un effetto bianco e nero davvero molto pregevole.

In chiusura, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo a quanto guadagnino le star di Riverdale per partecipare alla popolare serie CW.