Riverdale, Lili Reinhart parla del suo ritorno sul set: 'Mi sento una prigioniera'

Sembra che Lili Reinhart non sia molto entusiasta di tornare a lavoro sul set di Riverdale essendo costretta a restare in Canada, lontana dai suoi affetti più cari, per molto tempo.

La pandemia come sappiamo, ha totalmente stravolto tutte le nostre abitudini e ha dunque notevolmente modificato anche le produzioni televisive che per perseguire ottimali standard di sicurezza, sono costrette ad imporre al proprio cast continue quarante.

"Mi sento sinceramente come una prigioniera, perché non posso lasciare il Canada", ha affermato la star di Riverdale. "Non ti fa sentire bene questa cosa. Non puoi tornare a casa per il Ringraziamento, non puoi visitare la tua famiglia. Nessuno può venire a trovarti a meno che non sia messo in quarantena per due settimane. È tutto orribile".

Lili dovrà restare a lungo bloccata in Canada perchè, non solo dovrà ultimare le riprese della quarta stagione ma, dovrà anche girare tutta la quinta. Le cose però sono molto cambiate da marzo e sarà dura rientrare sul set:

"Ci siamo fermati durante l'episodio del ballo di fine anno, quindi devo ripartire da quel vestito.Cinque mesi dopo, saremo tutti abbronzati, forse anche ingrassati. Io di sicuro lo sono".

Come sappiamo in Riverdale 5 ci sarà un notevole salto temporale, bisognerà abituarsi a vedere i protagonisti della serie in nuove vesti. In molti si domandano ad esempio cosa farà Archie di Riverdale dopo il liceo. Per scoprirlo, non ci resta che attendere.