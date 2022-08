Riverdale, Lili Reinhart rivela un curioso dettaglio sulle scene con i baci

L'interprete di Betty Cooper in Riverdale Lili Reinhart ha recentemente rivelato un piccolo retroscena dal set della popolare serie tv prodotta dall'emittente americana The CW.

Lili Reinhart è attualmente impegnata a promuovere il suo nuovo film Netflix Linee Parallele, ma l'attrice non dimentica il ruolo che l'ha resa estremamente popolare, quello di Betty Cooper in Riverdale, il popolare teen drama targato The CW.

E in quanto prodotto dal target prevalentemente adolescenziale, tra i temi temi principali dello show troviamo amore, sentimenti, sesso e baci... Ma sapevate che questi ultimi sono in realtà piuttosto PG?

"Puoi essere un adulto solo fino a un certo punto in uno show The CW, perché non è permesso baciarsi con la lingua". E no, nemmeno nella timeline in cui i personaggi sono ormai adulti, se ve lo stavate chiedendo.

"Questo aspetto è un po' differente" continua Reinhart, che anticipa cosa accadrà ora che Riverdale è stato cancellato da The CW "Nel mio futuro post-Riverdale ho già dei ruoli più profondi, più drammatici. Sono delle parti in cui non mi avete decisamente mai visto. Sono un'adulta! Sono una donna adulta e inizierò a interpretare più donne adulte".

Intanto, presto rivedremo Lili Reinhart nella settima e ultima stagione di Riverdale, mentre al momento potete apprezzarla su Netflix in Linee Parallele.