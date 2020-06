Riverdale, Lili renihart invita una giovane attivista sul set: la sua reazione è virale

Dopo il suo recente coming out su Instagram, la star di Riverdale Lili Reinhart ha confermato il suo supporto al movimento Black Lives Matter invitando una giovane attivista a visitare il set della serie The CW.

Conosciuta sui social come Little Miss Flint, la 13enne Mary Copeny lotta da tempo per risolvere la disastrosa situazione dell'acqua potabile nella città del Michigan: la lettera che inviò a Barack Obama convinse l'allora presidente degli Stati Uniti a visitare Flint, dando inizio ai primi movimenti per risolvere il grave problema. Da allora, Mari sta supportando altri luoghi che necessitano di acqua pulita e potabile.

Venuta a conoscenza della sua passione per Riverdale, la Reinhart ha organizzato una live su Instagram per conoscere la ragazza e invitarla ufficialmente a visitare il dietro le quinte dello show: "Ci piacerebbe molto averti qui, davvero! Puoi venire a trovarci quando vuoi". La sua reazione, come potete immaginare, ha già fatto il giro del web. Potete trovare il filmato in calce alla notizia.

Intanto, gli autori di Riverdale stanno lavorando alla quinta stagione in vista delle riprese, ancora bloccate a causa dell'emergenza sanitaria ma previste per i prossimi mesi: se tutto andrà come previsto, Riverdale 5 dovrebbe debuttare sul network tra fine 2020 e inizio 2021.