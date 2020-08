Riverdale, Lily Reinhart sulla sua scena in intimo: 'Mi sentivo molto insicura'

Continuano le interviste all'interprete di Betty Cooper: dopo aver svelato i primi dettagli sulla quinta stagione di Riverdale, Lili Reinhart ha parlato della sua esperienza sul set dello show presente nel catalogo di Netflix.

L'attrice ha risposto alle domande dei giornalisti del Los Angeles Times, rivelando cosa ha provato nel dover girare una scena solo in intimo: "Non ho il corpo di una classica attrice da CW, intendo vita sottile, gambe dalla forma perfetta, piccola e magrissima, ho dovuto fare una scena in intimo nella scorsa stagione e mi sono sentita molto insicura. Non volevo proprio farla, ma non l'ho mai detto a nessuno, nessuno mi ha costretta a girarla, davvero".

Lily Reinhart continua poi: "Ma la situazione era complicata, non posso parlare di body positivity e poi non essere coerente, quindi anche se non mi sento molto a mio agio con il mio corpo, ho pensato che era importante per me fare la scena in reggiseno, così le persone potevano vedere veramente come sono. L'ho fatto per le persone che credono di dover aver un certo tipo di corpo".

Sono ripresi i lavori sulle puntate inedite, che potrebbe andare in onda nel corso del 2021. Nei giorni scorsi lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa ha condiviso la prima immagine di Riverdale 5.