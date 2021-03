Riverdale, Lo showrunner sul nuovo episodio: 'Betty e Archer parleranno del loro rapporto'

Continuano le vicende della serie prodotta da The CW: dopo aver letto la sinossi ufficiale della puntata 10 di Riverdale, vi segnaliamo questa intervista allo showrunner, che anticipa i temi del prossimo episodio.

Roberto Aguirre-Sacasa ha discusso delle novità in arrivo nella serie, rispondendo alle domande dei giornalisti di TVLine, in particolare rivelando alcuni dettagli dell'episodio intitolato "Chapter Eighty-Four: Lock and Key". Ecco i suoi commenti: "Mi piace molto l'episodio di questa settimana perché nonostante i vari serial killer e gli alieni, mette al centro delle vicende le relazioni dei personaggi. Le persone inizieranno a discutere di questioni che avevano sempre evitato di approfondire, in particolare Betty e Archie stanno cercando di capire cosa provano l'uno per l'altra. Voglio dire sono amici di infanzia, non è una cosa da un appuntamento".

Siamo sicuri che queste parole faranno felici i numerosi fan della serie, ansiosi di scoprire come andrà avanti la relazione tra i due. La puntata andrà in onda stasera in America, mentre sul canale televisivo Premium Stories è possibile seguire la quinta stagione di Riverdale, giunta al terzo episodio. In attesa di scoprire come proseguirà la storia dei protagonisti, vi segnaliamo questa notizia incentrata su un particolare personaggio di Riverdale: ci riferiamo al re Gargoyle.