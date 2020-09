Riverdale: Lo showrunner pronto a produrre altre serie sugli Archie Comics

Dopo la notizia sul reboot di Pretty Little Liars dello showrunner di Riverdale, i numerosi fan saranno entusiasti di sapere che sono in programma altre serie incentrate sui personaggi apparsi negli Archie Comics.

A rivelarlo è Roberto Aguirre-Sacasa, che fa sapere di avere intenzione di ampliare l'Archieverse con una nuova serie TV ispirata ai fumetti omonimi. Purtroppo lo showrunner non ha ancora specificato di quale opera si tratta, lasciando i numerosi appassionati a ipotizzare quali storie sarebbero le più adatte per una trasposizione per piccolo schermo. Oltre ai vari spin-off dedicati ai personaggi principali di Riverdale, altri fumetti presenti nel mondo di Archie sono "Suzie", "Ginger" e "Lil' Jinx", mentre sembra poco probabile un'opera incentrata sulle storie di supereroi.

Siamo sicuri che questa notizia farà felici tutti i fan dello show presente su Netflix, soprattutto dopo la fine de "Le Terrificanti Avventure di Sabrina" e "Katie Keene", recentemente cancellate. Nel frattempo sembra essere tutto pronto per i lavori sulle prossime puntate dello show, come ha annunciato Vanessa Morgan di Riverdale. Se cercate altre informazioni sulla quinta stagione, che andrà in onda nel 2021, vi segnaliamo le prime foto scattate sul set di Riverdale, nella notizia inoltre viene confermato il salto temporale che avverrà nella serie.